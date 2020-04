“Il settore retail abbigliamento è il più colpito nel breve termine dalla crisi per effetto dei pagamenti dovuti sulla merce prodotta e acquistata per il periodo primavera estate. Abbiamo visto azzerarsi gli incassi per l’obbligo di chiusura dei negozi dal 10 marzo. Liquidità? Il ‘Decreto Liquidità’ rappresenta un valido supporto sotto il profilo finanziario e le interlocuzioni a tal riguardo sia con le istituzioni governative che con gli istituti bancari sono già ben avviate e vi sono già concreti segnali positivi. Va nella direzione corretta anche se con modalità complicate che prevedono una lunga catena di autorizzazioni. Ci vorrebbero delle procedure più snelle e veloci”. Così, con Adnkronos/Labitalia, l’ad di Ovs spa, Stefano Beraldo, spiega gli effetti dell’emergenza coronavirus sul gruppo di tessile e abbigliamento per uomo, donne e bambini con circa 1400 negozi a marchio Ovs e Upim in tutta Italia.

