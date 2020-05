“E’ il momento di tornare nella grande famiglia” nel rispetto delle “salute” propria e degli altri. Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, alla vigilia delle celebrazioni religiose riaperte ai fedeli, da dopodomani, in un videomessaggio invita a ritornare “a manifestare il nostro essere comunità” nella consapevolezza che l’emergenza coronavirus non è terminata e dunque sarà necessario rispettare tutte le norme per evitare il contagio, a partire dalla mascherina e dal rispetto della distanza. Quanto allo scambio della pace, ricorda, sarà sufficiente un sorriso, nel rispetto della giusta distanza.

