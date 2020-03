“Ovviamente abbiamo commesso un errore non prendendola sul serio sin da subito e adesso l’Italia è il secondo Paese al mondo per diffusione del virus. Speriamo che negli Usa non si commettano gli stessi sbagli”. Danilo Gallinari, dalla sua casa a Oklahoma City, invita gli Usa a non sottovalutare l’emergenza coronavirus. Il lungo di Sant’Angelo Lodigiano mercoledì scorso era alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City, pronto a scendere in campo per la sfida contro Utah.

Partita mai giocata: nei Jazz spunta la positività al Covid-19 di Rudy Gobert e tutta la Nba si ferma. “Non riuscivamo a capire davvero cosa stesse succedendo, eravamo tutti sotto shock, io forse un po’ meno degli altri perchè sapevo cosa stava accadendo in Italia”, confessa al “New York Times” il Gallo. “Vedo però che in Italia la situazione sta migliorando, la gente deve comportarsi nel modo giusto e seguire le indicazioni e le norme decise dal governo. Dobbiamo essere squadra – l’appello – Ovviamente vorrei tornare in campo ma ad oggi non è una situazione semplice e facile da risolvere. E’ qualcosa di più grande del basket e di qualsiasi altra cosa, è un problema mondiale. Voglio giocare a basket ma allo stesso tempo voglio sapere che siamo tutti al sicuro”. Gallinari è nativo di Graffignana, uno dei paesi del lodigiano nella zona che per prima è stata colpita dal Covid-19, tanto che “la mia famiglia è in quarantena ormai da qualche settimana”.

Il messaggio di Gobert

“Ciao, come state? Sono Rudy Gobert, sono qui soltanto per darvi qualche notizia sulle mie condizioni di salute. Prima di tutto però devo dire grazie a chi mi sta supportando in queste ore, dandomi anche energia positiva per affrontare le difficoltà. Significa davvero tanto per me. Per quel che riguarda me, la mia condizione migliora giorno dopo giorno, grazie all’aiuto che mi è stato dato dal nostro staff medico”. Lo dice in un video messaggio il centro degli Utah Jazz, Rudy Gobert, primo giocatore Nba positivo al Coronavirus. “Ormai lo avete imparato tutti, ma voglio ricordarvi che dovete lavarvi le mani frequentemente, evitare di toccarvi il volto ed evitare i contatti non necessari con gli altri -aggiunge il 27enne francese-. Tutto sta nel proteggere sé stessi e le persone che vi sta attorno. Spero possiate prendere in maniera seria questi avvertimenti e farlo tutti insieme, perché soltanto così possiamo risolvere questa situazione. Fate attenzione e restate al sicuro”.