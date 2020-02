di Silvia Mancinelli) “Siamo chiusi da venerdì pomeriggio, quando è arrivata l’ordinanza comunale. Qui informazione non c’è, le attività sono chiuse e stiamo subendo decisioni di governi mai eletti. Non si sa nulla, siamo sospesi in balia di chissà cosa, ci hanno solo detto che non ci faranno pagare le tasse questo mese: in compenso le pagheremo tutte insieme dal prossimo”. Arrabbiato, furioso anzi, Emiliano Brizzolari parla all’Adnkronos mentre alle sue spalle le tazzine che sbattono e la gente al bancone danno l’idea per un attimo che al Caffè Grande di via Roma tutto sia tornato alla normalità. Non è così, il rumore di quotidianità al bancone è quello dei commercianti di Codogno che si sono ritrovati nel suo bar per ragionare sull’emergenza che ha chiuso a forza le loro saracinesche lasciando a casa i dipendenti e a bocca asciutta i fornitori.

