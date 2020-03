(di Silvia Mancinelli) – “La situazione qui a Codogno sta diventando grave. Io lavoro con mia moglie, abbiamo una figlia che sta preparando la maturità e lo stipendio non arriva. Le spese continuano ad aumentare, le tasse, le bollette, quando dovremo pagarle saranno tutte insieme e di fatto insostenibili”. Così, all’Adnkronos, Luca Ercoli titolare dell’Antica torrefazione codognese da 23 anni. “Ho abbassato la saracinesca il 21 febbraio scorso – racconta – non riaprendo nemmeno il 9, 10 e 11 marzo, quando si poteva. Ho capito che qualcosa non andava, che bisognava aspettare, che la gente non è pronta a ricominciare la propria vita rispettando le misure imposte, alla fine i miei colleghi che hanno aperto hanno avuto più questioni che guadagni”.

