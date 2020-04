L’infettivologo: “Non aprire il Camp Nou prima dell’autunno”

– Ancora un caso di positività nel mondo Barcellona. Dopo Ramon Canal, direttore dei servizi medici del club, e Josep Antoni Gutiérrez, storico medico responsabile della prima squadra di pallamano, ora è toccato a Jordi Cardoner, vicepresidente della società e della Fondazione del club Barça. Lo riporta il portale Metrópoli Abierta, citato da Mundo Deportivo. Cardoner si sta riprendendo “in modo soddisfacente dalla malattia dopo i primi giorni senza complicazioni”, scrive il quotidiano spagnolo. Cardoner ha continuato a presenziare “senza problemi il consiglio di amministrazione del Barça , il consiglio di fondazione della Fondazione e l’area sociale”.

E mentre in Spagna continua il dibattito su quando far ripartire la Liga e se sia o meno il caso di aprire gli stadi almeno in estate, Oriol Mijà, infettivologo ricercatore presso l’ospedale Can Ruti di Badalona, in Catalogna Mijà, intervistato dalla Radio Rac1 (Barcellona), ha insistito sul mantenimento di “misure di distanza sociale”. “Non aprite il Camp Nou prima del prossimo autunno – ammonisce il medico -, perché come sottolineano molti esperti finché non si troverà un vaccino o cure mediche certificate la priorità è evitare la ripartenza della pandemia. Per questo, il ragionamento dell’infettivologo, luoghi come lo stadio simbolo del Barcellona, con i suo 100 mila posti, è una potenziale polveriera di contagi. E rischia di rimanere chiuso, anche con 22 giocatori in campo, a lungo”.