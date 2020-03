Il club vorrebbe ridurre gli ingaggi del 70% durante la quarantena

– In questo periodo di quarantena il Barcellona sta provando a portare avanti la trattativa per la riduzione dell’ingaggio dei giocatori a seguito delle conseguenze economiche della crisi da coronavirus. La squadra ha dato la sua disponibilità a trattare ma, stando a quanto riporta ‘Marca’, la prima proposta avanzata dalla società verrà respinta. Pur consapevoli che la situazione richiede misure speciali, i giocatori non sarebbero rimasti convinti dall’accordo suggerito dalla società e si sarebbero dati un termine per dare una risposta che probabilmente sarà negativa.

Secondo “As”, il Barcellona starebbe pensando di ricorrere all’Erte (Expediente Temporal de Empleo), qualcosa di simile alla nostra cassa integrazione: tutti i professionisti sotto contratto si vedrebbero ridurre del 70% lo stipendio quotidiano per tutto il periodo dell’isolamento, ovvero per quei giorni in cui l’attività sportiva è sospesa e i giocatori non possono allenarsi. La misura verrebbe applicata in modo lineare, e dunque uguale per tutti, e non proporzionale. Nel momento in cui arrivasse il via libera per gli allenamenti, a prescindere che riprendano o meno le competizioni, i giocatori tornerebbero a percepire l’ingaggio per intero. Nel frattempo, comunque, Messi, si è distinto donando un milione di euro all’Hospital Clinic della città catalana, con una parte della cifra che sarà girata a un centro medico in Argentina. Ammonta a un milione di euro anche la donazione effettuata da Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, alla Fondazione Angel Soler Daniel di Barcellona.

Germania, stop alla Bundesliga prolungato fino al 30 aprile

Nel resto dell’Europa c’è che prova, intanto a stabilire date per la ripresa dell’attività. In Germania la Lega calcio (Dfl) ha stabilito che la Bundesliga resterà ferma almeno un altro mese. La sospensione in vigore fino al 2 aprile, sara’ prolungata al 30 aprile. Nella riunione in videoconferenza con i club della Bundesliga è stato anche ribadito l’obiettivo di portare a termine la stagione entro il 30 giugno. Il Wolfsburg, pur sostenendo la decisione, ha fatto sapere però che gli allenamenti a gruppi ripresi ieri andranno avanti da programma per tutta la settimana.

Olanda, confermata ripresa allenamenti il 6 aprile

In Olanda la ripresa degli allenamenti e’ per ora confermata per il 6 aprile. La Federcalcio orange ha però precisato che da qui ad allora la situazione verrà comunque rivalutata e che, ad ogni modo, dovessero riprendere i campionati, si giocherà a porte chiuse almeno fino all’1 giugno. A questo proposito la Federazione sta lavorando su tre scenari: riuscire a chiudere la stagione entro il 30 giugno, giocare oltre il 30 giugno, oppure, inevitabilmente, non portare a termine la stagione.