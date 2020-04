“Quando si tornerà a giocare a tennis? Non voglio essere pessimista ma il più realista possibile: fino a quando non troveranno un vaccino non potremo tornare alla normalità. Parlare di date e calendari senza un vaccino non lo vedo possibile”. Il capitano dell’Italia di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, parla così all’Adnkronos degli scenari futuri per il mondo del tennis alla luce dell’emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi il presidente della Atp, Andrea Gaudenzi, aveva parlato di situazione ancora ‘fluida’ e si era detto possibilista ad esempio sul poter disputare a fine agosto gli Us Open.

Fonte