– Balli, canti e molta fantasia. Sono questi alcuni dei consigli proposti in un decalogo, realizzato dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), e rivolto alle famiglie per giocare con i loro bambini in questi momenti di disagio in cui sono sono costretti a casa dall’emergenza coronavirus. Giochi proposti e condivisi dai genitori che hanno un valore inestimabile, sia a livello cognitivo che emotivo. “I dieci consigli della Sipps possono essere inviati dai pediatri anche tramite un Whatsapp, per essere vicini alle famiglie con messaggi positivi e non solo con raccomandazioni e divieti”, spiega il presidente Giuseppe Di Mauro. Il testo è stato curato dal pediatra Leo Venturelli, dalla psicologa e psicomotricista Maria Grazia Cornelli e dalla logopedista Michela Maddalena Capasso.

Ecco il decalogo “Giochiamo insieme?”

#Iorestoacasa. “Facile a dirsi, è un obbligo per molte famiglie, ma anche un impegno per genitori per intrattenere i propri figli. Ai tempi del coronavirus bisogna fare di necessità virtù e qualche consiglio per i bambini sotto i 6 anni (ma vanno bene anche per i più grandicelli) è utile averlo. Con risorse limitate – sottolinea la Sipps- con fantasia e un pizzico di buona volontà i genitori possono attuare un programma della giornata utile a stimolare i bambini nel loro sviluppo e a non farli annoiare”. Anche i pediatri della Sipps, affiancati da figure professionali come psicomotriciste e logopediste scendono in campo per fornire qualche utile consiglio:

1. Giochiamo a scoprire come farci aiutare dai bambini nelle situazioni quotidiane? (il tempo passato vicino ai genitori ad imitarli è un ottimo sistema di apprendimento cognitivo ed emotivo: si favorisce la motricità fine, quella generale e la relazione interpersonale).

2. Giochiamo ad insegnare ai bambini a vestirsi? (solitamente è nell’autonomia personale che noi genitori, ci sostituiamo ai nostri bambini. Possiamo riscoprire i passaggi insieme a loro, giorno dopo giorno).

3. Giochiamo a condividere le attività di cucina? (preparare una polpetta, spremere un’arancia, tagliare una banana od un uovo sodo a pezzetti: pensiamo che soddisfazione avranno i bambini nel mangiare o bere qualcosa preparato da loro stessi!).

4. Giochiamo ad infilare, ad usare mollette, a raggruppare oggetti? (l’apprendimento dei primi concetti matematici come l’addizione o la sottrazione diventano facili come un gioco, appunto, se si confezionano mucchietti di oggetti simili, come maccheroncini di pasta da infilare per costruire collane, braccialetti da regalare , oppure frutti di stagione da mettere in cestini).

5. Giochiamo a fare nodi, nastri, fiocchi? (bastano semplici stringhe colorate, si può iniziare con le scarpe non ancora calzate, per passare alle scarpe da ginnastica).

6. Giochiamo con la palla, palline di carta, con la corda? (sono giochi che implicano il rapporto collaborativo tra persone, siano due o più fratelli, siano genitore e figlio: stimoliamo il movimento armonico, la socializzazione, la consapevolezza dell’ambiente circostante. Se siamo in appartamento con vicini che potrebbero essere disturbati, confezioniamo insieme una palla di carta incerottata con lo scotch: farà meno rumore).

7. (proviamo ad usare sfumature e cadenze diverse per i diversi personaggi, per rendere più fantastica e coinvolgente l’atmosfera. Proviamo a non leggere in fretta).

8. Utilizziamo scatole di cartone di diverse dimensioni? (proviamo a costruire casette, automobili, aeroplani, spade, corazze, elmi. Bastano forbici, nastro adesivo, colla per arrivare a confezionare una automobile o una astronave in cui sedersi per far finta di trasformarsi in piloti, astronauti, cavalieri e principesse).

9. Aiutiamoli a danzare, ballare ascoltando musica con noi? (il movimento, la danza, imitando i passi della mamma e del papà, li stimolerà ad essere armoniosi).

10. Aiutiamoli a cantare, singolarmente e con noi? (ascoltare e ascoltarsi, imparare piccole canzoncine, scoprire le rime, riprodurle insieme, aiuta anche a riprodurre bene i singoli suoni delle parole).