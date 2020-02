“Convocare con la massima urgenza un incontro con tutte le autorità competenti per adottare ogni misura utile e necessaria a garantire il lavoro in sicurezza dei medici della medicina generale rispetto all’emergenza dettata da Covid-19 e in relazione a quanto previsto dall’Inps per i medici della medicina legale”. Lo scrive il segretario generale Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Silvestro Scotti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una lettera inviata stamane. La Fimmg chiede infatti di autorizzare i medici di famiglia delle zone a rischio contagio a redigere telefonicamente i certificati di malattia.

