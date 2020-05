E’ finita l’odissea di Jesus Jaime Mba Obono, l’informatico originario della Guinea Equatoriale e con nazionalità italiana, ricoverato per settimane in terapia intensiva in un ospedale della capitale della Guinea in condizioni molto critiche dopo avere contratto il coronavirus. E’ arrivato all’alba di oggi all’aeroporto di Palermo l’aereo militare che ha trasportato l’italiano in Sicilia, dove verrà curato all’ospedale Cervello di Palermo. Sposato con una italiana, da anni l’informatico vive a Palermo. E’ stata proprio la moglie, Chiara Beninati, ad avere lanciato l’allarme.

Fonte