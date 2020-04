Il mondo del calcio vuole riprendere gli allenamenti, ma in serie A c’è ancora chi non si è liberato del coronavirus. E’ il caso di Marco Sportiello dell’Atalanta, che dopo un mese è ancora positivo al covid 19. La conferma è arrivata dal terzo tampone cui è stato sottoposto il 27enne portiere nerazzurro. Il secondo aveva invece dato esito negativo. Le condizioni di Sportiello sono tuttavia buone e il giocatore continuerà l’isolamento nella sua casa in provincia di Bergamo. Sportiello era risultato positivo al controllo effettuato il 20 marzo, i cui risultati erano stati comunicati quattro giorni dopo