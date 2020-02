“L’effetto Coronavirus non preoccupa molto il settore delle tintorie, anche se stiamo registrando un’affluenza inferiore rispetto allo stesso periodo degli anni scorsi”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Emilia Pecorara, segretario di Assosecco, l’Associazione italiana puliture a secco tintorie, aderente a Confcommercio che, in Italia, rappresenta le aziende che operano nel settore dei manufatti tessili destinati all’abbigliamento e all’arredamento. “Sicuramente – ammette – questo è un cosiddetto periodo di stanca, perché febbraio non è il classico mese in cui si fa il cambio di stagione e si va in tintoria per far lavare piumoni, maglioni e giacche. Certo che camicie e pantaloni la fanno da padrone, anche se solo come stiro, ma i clienti sono comunque di meno perché le persone sono spaventate e non escono facilmente da casa, anche se per far lavare i propri capi“.

Fonte