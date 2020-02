Il Coronavirus mette in ginocchio anche le aziende dei trasporti. Le associazioni nazionali di categoria si sono unite per sottoscrivere un documento indirizzato al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, e al ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. All’interno del documento sono evidenziate alcune delle priorità che, secondo le associazioni di categoria, risultano indispensabili per salvaguardare i fatturati e i dipendenti delle imprese. Il documento è stato redatto dalle principali associazioni di categoria che operano a livello nazionale nel settore dei trasporti privati: bus turistici, Ncc, vetture. In particolare, è stato sottoscritto dalle seguenti associazioni: Associazione Uniti per l’Italia, Federnoleggio/Confesercenti, Anitrav, Cna, Comitato Sindacale Fiumicino, Fai Confcommercio, Fai Trasporto Persone, Fia Confindustria, Fion, Llp, Acncc, Anc, Assobus, Astra, Bus Insieme, Confartigianato Trasporti, Emet, Assotrasporti.

