“Restiamo a casa ma lottiamo insieme per personalizzazione e appropriatezza cure“. Suona così l’appello lanciato dalla Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell’emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza coronavirus. “I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai – sottolinea Fedemo in una nota – c’è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un’emergenza nell’emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia”.

