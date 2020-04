Da Luis Alberto e Acerbi a Bruno Conti e Graziani, da Rafael Toloi ad Alessandro Matri, da Stefano Battistelli a Valentina Giacinti: quando tanti volti noti decidono di unirsi per la solidarietà che, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, si chiama Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Ogni aiuto, anche il più piccolo in termini di donazioni, ha fatto la differenza. È accaduto con la challenge dell’ASI – ente di promozione sportiva che rappresenta lo sport di base in Italia – che, giunta al termine, ha attirato tantissimi campioni del mondo dello sport, politici, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Oltre a moltissimi sportivi e cittadini di tutte le età.

Fonte