“Il signor Armani comunica che la sfilata della collezione autunno/inverno 20/21 Giorgio Armani si terrà a porte chiuse, dati i recenti sviluppi del Coronavirus in Italia”. Lo comunica l’ufficio stampa della maison, annunciando così l’annullamento della sfilata prevista per questo pomeriggio alle ore 16, e aggiungendo che “la sfilata verrà registrata a teatro vuoto, senza stampa e buyer, e verrà trasmessa in streaming sul sito Armani.com, Instagram @giorgioarmani, Facebook @giorgioarmani”. La decisione è stata presa “per non esporre ad alcun rischio la salute dei propri ospiti“.

Fonte