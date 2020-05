“Domani si comincia il secondo tempo di una partita, per mutuare un esempio calcistico, di cui non si conosce ancora la durata e non si conosce ancora quando l’arbitro fischierà la fine”. Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario di governo per l’emergenza coronavirus, a ‘Che tempo che fa’ su Rai2. “Questa sera – ha spiegato Arcuri – in terapia intensiva in Italia c’erano 1501 persone. Si dice che sono il doppio di quelli che c’erano quando ci siamo chiusi tutti, ma io aggiungo un dato confortante: oggi abbiamo distribuito al sistema sanitario italiano 8355 strumenti che servono a incrementare il numero dei posti letto in terapia intensiva. Siamo certamente più pronti di quanto lo fossimo il primo giorno”.

