“Sono chiuso in casa dal 6 marzo, rispettando tutti i protocolli dettati dalle autorità, anche perché mi sembra che stiano dando dei risultati e non mi sembra che ci siano alternative al distanziamento sociale. Così mi sto dedicando alle cose per le quali di solito mi manca il tempo, come leggere di più”. A parlare così all’Adnkronos della sua quarantena milanese è l’attore e regista Antonio Albanese, che torna in questi giorni con la seconda serie de ‘I Topi’, la fiction con cui racconta in chiave comica, ridicolizzandola, la mafia, che arriva con 6 nuovi episodi da domani su RaiPlay e dal 18 aprile su Rai3.

