E’ utile e sicuro trattare, precocemente e al proprio domicilio, i pazienti Covid ad alto rischio con la colchicina, molecola antinfiammatoria. Lo conferma uno studio, condotto da Emanuel Della Torre, ricercatore dell’università Vita-Salute San Raffaele e immunologo dell’unità di immunologia, reumatologia, allergologia e malattie rare dell’Irccs San Raffaele, e coordinato da Moreno Tresoldi, primario dell’unità di Medicina generale e delle cure avanzate. La ricerca – pubblicata su Clinical Immunology – descrive per la prima volta l’efficacia e la sicurezza del farmaco antinfiammatorio in pazienti Covid positivi ed evidenzia l’importanza di agire tempestivamente per la salute del paziente e anche per ridurre il rischio di un’eccessiva affluenza di casi critici negli ospedali.

