Fornitura gratuita del proprio farmaco per l’artrite reumatoide, già usato in via sperimentale in Cina e disponibilità ad avviare uno studio clinico mirato; donazione di 1 milione di euro in dispositivi di protezione per i medici di medicina generale e attrezzature per le terapie intensive; avvio di un’operazione di ‘volontariato di competenza’ e infine la campagna ‘Stai a casa, leggi un libro’, rivolta ai giovani under 25 di Milano. Roche Italia schiera le sue forze e il suo network a sostegno del personale sanitario e delle istituzioni che sono in prima linea nell’emergenza coronavirus, dei pazienti e dei giovani delle zone più colpite. Con una lettera inviata al ministro della Salute e a tutti i presidenti delle Regioni, l’azienda annuncia il suo impegno.

