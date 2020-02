Addio al gran premio di Formula E previsto per il 21 marzo prossimo a Sanya, sull’isola cinese di Hainan: l’appuntamento è stato cancellato a causa dell’epidemia di coronavirus. Una decisione sofferta ma inevitabile: “Tenendo conto della continua diffusione del coronavirus e dopo una stretta consultazione con i servizi competenti della provincia di Hainan e del comune di Sanya – spiegano gli organizzatori della Formula E – l’evento è stato annullato in accordo con la International Automobile Federation (FIA) e la Chinese Automobile and Motor Sports Federation”.

Il Sanya ePrix ha avuto la sua prima edizione a marzo 2019 ma non è stato l’unico appuntamento cinese: la città di Pechino ha ospitato un round di Formula E nel 2014 e nel 2015. Hong-Kong ha invece ospitato un ePrix nel 2016, 2017 e 2019.

“Però – continuano gli organizzatori – a causa delle crescenti preoccupazioni per la salute e della dichiarazione dell’OMS secondo cui il coronavirus è un’emergenza internazionale, la Formula E ha adottato le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza del personale viaggiante, i partecipanti al campionato e spettatori, che rimane la sua priorità”.

E ora? Che ne sarà del Gp di Formula 1, che si terrà a Shanghai il 19 aprile, due settimane dopo quello organizzato per la prima volta in Vietnam ad Hanoi? Il rischio che possa essere cancellato è grande.

Giovedì scorso la FIA ha dichiarato di “seguire da vicino la situazione”. “A seguito degli attuali sviluppi in Cina e alla luce del parere ufficiale emesso dal Foreign Office britannico – hanno spiegato – continuiamo a seguire da vicino la situazione in Cina con la FIA e il promotore sul posto”. Ma la gara di Pechino è fortemente a rischio.