Annullata l’anteprima a inviti prevista per questa sera al cinema Adriano di Roma di ‘Si vive una volta sola’ il nuovo film di Carlo Verdone. Lo comunicano Filmauro e Vision Distribution ufficializzando la decisione di posticipare l’uscita in sala del film, prevista per il 26 febbraio, prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e interpretato dallo stesso Verdone con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. “Alla luce dei recentissimi sviluppi legati alla situazione sanitaria in Italia e alle misure di sicurezza adottate dalle istituzioni, i produttori e i distributori del film hanno infatti ritenuto opportuno posticipare l’uscita al cinema in segno di solidarietà nei confronti del pubblico che in alcune regioni d’Italia non potrebbe comunque vedere il film a causa di un evento così inatteso e imprevedibile”.

