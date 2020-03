“Con il decreto ‘Cura Italia’ varato nella notte dal governo, parte la campagna di sanificazione e igiene più imponente che l’Italia abbia mai visto. Si tratta di 120 milioni di euro (tra credito d’imposta e spesa autorizzata per il settore pubblico), come primo passo, ci auguriamo, verso ulteriori misure. E’ un grande risultato per chi, come Anip-Confindustria, da anni sostiene che le imprese dei servizi sono il primo baluardo per la cura del Paese e delle persone. Per dare seguito a questo vero e proprio ‘piano Marshall’ della sanificazione, necessario per debellare il Coronavirus, ci aspettiamo però ulteriori sgravi per le imprese che vogliono rendere salubri e sicuri i posti di lavoro, ricordando che oltre al credito d’imposta, si potranno utilizzare in maniera straordinaria gli ammortizzatori sociali durante il periodo di fermo per le operazioni di sanificazione”. Così in una nota Lorenzo Mattioli, presidente di Anip-Confindustria, l’associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati di Confindustria.

