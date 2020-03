I contratti dei calciatori, salvo proroghe, in Italia scadono il 30 giugno. Dal 1 luglio, se ne accendono di nuovi. In condizioni di normalità, questo avviene a campionato abbondantemente concluso. Ma quest’anno, con lo stop all’attività agonistica imposto dall’emergenza coronavirus, il calendario della stagione calcistica (intesa in senso tecnico-contrattuale) rischia di essere stravolto. Con ogni probabilità, per concludere campionati e coppe per club, si dovrà giocare anche nei mesi di luglio e agosto, come chiarito da Gabriele Gravina.

Il mercato

Per giocare anche a luglio e agosto, le federazioni calcistiche nazionali e le leghe che organizzano i campionati dovranno chiedere alla Fifa di accettare che la validità dei contratti dei calciatori sia posticipata oltre la data del 30 giugno. Altrimenti, ci si troverebbe nella situazione paradossale per cui le ultime partite di campionati e coppe verrebbero giocate con formazioni inedite e diverse rispetto al resto della stagione, per effetto di prestiti conclusi, trasferimenti già concordati (si pensi a Kulusevski, dal Parma alla Juventus) e nuovi arrivi dall’estero. Necessariamente, quindi, se la data della fine della stagione sarà prorogata, i tempi della finestra di mercato estivo dovranno essere rivisti di conseguenza: almeno in Europa le contrattazioni dovranno necessariamente cominciare più tardi (nell’ipotesi di Gravina, in agosto) e concludersi a settembre inoltrato. O addirittura più avanti nei mesi. Alla Fifa si è studiato anche lo scenario estremo: mercato aperto fino a novembre o a dicembre.

I procuratori

Le associazioni dei procuratori dei calciatori, in tutto il mondo, stanno studiando la questione del calendario delle contrattazioni. “Immaginare un mercato che si sovrapponga per diversi mesi al campionato creerebbe difficoltà notevoli – dice Raffaele Rigitano, avvocato dell’associazione Aiacs-Assoagenti – che il mercato possa restare aperto per il mese di settembre, invece, sembra un compromesso ragionevole. La priorità in ogni caso è che il calcio riprenda. Il resto si può discutere”. Quanto alla polemica sollevata dal presidente Fifa, Gianni Infantino, sul fatto che gli agenti avrebbero troppo potere e guadagnerebbero troppo, Beppe Galli, presidente di Aiacs-Assoagenti risponde: “Gli agenti non guadagnano troppo. I prezzi li stabiliscono le società e i guadagni sono parametrati al giro d’affari complessivo. Ricordiamo che gli agenti non sono tutti Mendes e Raiola, molti sono economicamente in difficoltà, visto che spesso i club non pagano o pagano con enormi ritardi”. Dei 7 miliardi di euro complessivi del mercato estivo dei calciatori, gli agenti intercettano come quota d’intermediazione circa il 12 percento.





