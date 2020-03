“I SELFIE con i fan? Sfruttiamo il grandangolo dello smartphone e così manteniamo la distanza di sicurezza”, racconta Gianluca Colucci, detto Fru, una delle anime del gruppo napoletano The Jackal che solo su Facebook conta due milioni di spettatori. “Giovani irresponsabili? Le trasgressioni delle regole per evitare i contagi purtroppo attraversano tutte le generazioni. Sono il risultato del poco senso di civico che attraversa l’Italia”.

Loro, i The Jackal, usano in genere l’ironia e vengono seguiti da persone che in maggioranza hanno fra i 18 e i 34 anni. Memorabile la serie “Gli effetti di Gomorra sulla gente”, uno dei grandi classici del gruppo. Come lo youtuber Favj, sono alle prese con un messaggio, un secondo video dopo quello del 13 febbraio nel quale invitavano ad usare la cautela e a rispettare le regole iniziando dal lavarsi le mani. Unendosi così alla campagna #iorestoacasa. E sperano che alla fine da questa grande crisi possa nascere qualcosa di buono in un Paese ad alta polarizzazione sui social e fortemente diviso sul piano politico.

“Ricorda lo striscione esposto in curva durante la partita Napoli-Torino di qualche giorno fa, dai tifosi napoletani?”, chiede Aurora Leone, altro componente del gruppo partenopeo. “Diceva: Nelle tragedie non c’è rivalità. Era una risposta a anni di cori razzisti contro i napoletani. Chissà che questa disgrazia che sta attraversando l’Italia, e il mondo intero, dal risvolto beffardo quasi fosse una favola di Esopo, non riesca almeno ad insegnare a chi non l’ha capito che questa rivalità non dovrebbe esserci nemmeno in periodi normali”.

“Ci stiamo attenendo alle indicazioni fornite dal Governo e dalle istituzioni. Stiamo valutando anche noi lo smartworking e abbiamo imposto una regola: noi ogni 13 minuti ci laviamo tutti le mani”, scherza Fru. “No, sul serio, ci atteniamo alle regole: non andiamo a Milano e abbiamo ridotto drasticamente gli incontri con il pubblico. Niente palestra poi. E io in particolare ho dovuto rinunciare al corso di uncinetto”.

Quando gli chiediamo cosa pensano dell’accusa di irresponsabilità mossa da alcuni alle giovani generazioni, i due rispondono: “Questo è in realtà è il risultato del poco senso civico della società nella quale viviamo e riguarda tutti, non solo i giovani. Si antepongono i problemi personali a quelli della collettività. Ma non c’è nulla di cui stupirsi in fondo, lo sapevamo anche prima del Coronavirus che da questo punto di vista siamo carenti”.





