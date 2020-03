Ambulatori ‘a porte chiuse’, visite solo su appuntamento, attivazione delle unità speciali per l’assistenza domiciliare. Sono le proposte della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo) per arginare il la diffusione del coronavirus. Indicazioni contenute in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai ministri della Salute Roberto Speranza, dell’Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Alfonso Bonafede, al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, e a tutti gli assessori alla Salute, per invitarli a stabilire nuovi modelli organizzativi per gli studi medici. A scriverla, oggi, il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli con il chiaro obiettivo di “limitare il contagio dei sanitari e la conseguente diffusione del virus tra i pazienti”.

Fonte