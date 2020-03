“L’Italia conta 330.000 attività ristorative che generano più di 1 miliardo di entrate di tasse statali. Mettendo in ginocchio, com’è stato fatto, turismo, arte ed enogastronomia, mettiamo in ginocchio l’intera Italia. A Milano c’è un calo del lavoro generalizzato di circa 80-90%, non solo nella ristorazione ma in tutto il comparto dell’accoglienza e dell’ospitalità. Si può già parlare di una crisi che non passerà in fretta e da cui faremo fatica ad uscire, complice l’immagine che abbiamo dato nel mondo. All’estero siamo percepiti come un popolo di appestati, da cui bisogna stare alla larga”. A lanciare l’allarme è Cesare Battisti, segretario generale dell’Associazione italiana Ambasciatori del Gusto e ristoratore meneghino, che si fa portavoce di uno dei settori più colpiti dalla paura del contagio con il coronavirus, quello della ristorazione e dell’accoglienza.

