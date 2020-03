di Roberta Lanzara

Sopravviveranno le relazioni clandestine al Dpcm ‘Io resto a casa’? Potranno fingere gli amanti che tutto esista al solo fine di incontrarsi? O restare a galla in un platonico ‘elisir d’amore epistolare 3.0’? La lotta al Covid-19 accende i riflettori sul destino degli ‘innamorati irregolari’. Mentre, tra sporadici tentativi di evasione, le passioni clandestine sembrano andare tristemente in quarantena. La parola agli investigatori privati, ‘agenti 007’ e fini conoscitori del mondo sommerso degli ‘amori segreti’, matrimonialisti e gestori di app leader nel dating on line.

