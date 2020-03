“In molte regioni la curva dell’epidemia” da nuovo coronavirus, “cominciata più tardi, è in salita“. Mentre “la crescita dei casi sta rallentando nelle regioni dove l’epidemia è cominciata, altrove invece c’è un aumento sostenuto. Potremmo raggiungere anche in altre zone gli stessi, attuali numeri di Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna in proporzione agli abitanti”. E’ il monito di Maria Rosaria Capobianchi, direttrice della Virologia dell’Istituto Spallanzani di Roma che, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, spiega come sia importante che le misure per il contenimento dei contagi “messe in campo nel resto d’Italia quando ancora c’era tempo per agire” funzionino.

