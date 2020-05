L’università degli Studi di Milano-Bicocca, insieme all’Irccs MultiMedica di Sesto San Giovanni, avvierà da domani un’indagine sierologica su base volontaria per valutare la prevalenza di anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 tra i propri dipendenti. L’iniziativa – battezzata ‘Mustang Occupation’ e annunciata nei giorni scorsi anche dal gruppo MultiMedica, che offre l’esame gratuitamente ai lavoratori delle aziende lombarde interessate – nasce su iniziativa di Irccs MultiMedica in partnership con Milano-Bicocca, riferiscono dall’ateneo. L’obiettivo dello studio, oltre ad “approfondire le conoscenze sul nuovo coronavirus”, è “contribuire a comprendere meglio la diffusione del virus attraverso l’analisi della risposta immunitaria che induce in soggetti che non abbiano una documentata positività per l’infezione”.

