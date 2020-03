Confusione, paura, tristezza, le emozioni scatenate dalle notizie della pandemia di Covid-19 sono tante e spesso negative. Ora che il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 è arrivato in Italia e in Europa e dopo tutte le misure del governo, siamo più consapevoli dei rischi e siamo più in allerta. Ma prima, quando il virus era diffuso soprattutto in Cina e non era ancora arrivato nel nostro continente, qual era lo stato d’animo generale? A provare a dare una risposta è un gruppo di ricercatori europei, fra cui anche italiani, che hanno chiesto a cittadini italiani, francesi, inglesi e svizzeri quale fosse la loro percezione del rischio di essere contagiati.

Troppo ottimismo all’inizio?

Siamo stati troppo pessimisti? A sorpresa la risposta è no: al contrario, quando il virus era ancora lontano siamo stati eccessivamente ottimisti e fiduciosi, sia per noi stessi sia per gli altri. Lo studio non è ancora pubblicato ma è disponibile nella versione preprint (prima della revisione degli scienziati) su PsyArxiV. Ed ora i ricercatori stanno ripetendo l’indagine per capire qual è la percezione attuale: il test anonimo è aperto a chiunque di noi voglia partecipare e rintracciabile alla voce “questionari” qui, dopo essersi registrati sul sito InfluWeb, rete di sorveglianza italiana dell’influenza e non solo.

LEGGI – “Coronavirus, l’editoriale di Lancet: l’Europa ha fatto ‘troppo poco e troppo tardi’”

LEGGI “Coronavirus, tutti in casa: le regole per la convivenza forzata”

Lo studio

Intorno alla metà di febbraio, circa una settimana prima che l’epidemia Covid-19 si diffondesse in Italia, i ricercatori hanno coinvolto più di 4mila cittadini per studiare la loro percezione del rischio individuale e collettivo di contrarre il Covid-19. “Tramite un questionario online”, ha spiegato Daniela Paolotti, coautrice dello studio e ricercatrice del gruppo Digital epidemiology della Fondazione ISI, ” abbiamo chiesto ai partecipanti di fornire una stima, in percentuale, sul rischio per loro stessi e per i loro concittadini di essere infettati dal nuovo coronavirus nelle settimane successive”.

LEGGI anche – “Il Coronavirus spiegato ai bambini, l’esperto: ‘Va detto tutto per evitare l’ansia’”

I risultati

I risultati sono chiari e mostrano che la stragrande maggioranza delle persone riteneva che la probabilità di contagiarsi o che altri nel loro paese fossero infettati fosse più bassa del 3%. Entrando nel dettaglio, circa 6 persone su 10 hanno stimato una rischio dell’1% o anche minore di manifestare l’infezione e circa 8 su 10 hanno indicato la stessa bassissima percentuale rispetto al rischio che ad ammalarsi siano gli altri (ovvero che Covid-19 si fosse diffuso nel loro paese senza però colpire loro). Stime anche troppo ottimistiche, secondo gli autori dello studio, a fronte di previsioni fornite da alcuni epidemiologi non così rosee. Nello stesso momento, ad esempio, l’epidemiologo della Harvard School of Public Health Marc Lipsitch dichiarava che era probabile che ci sarebbe stata una pandemia e che in quel caso dal 40 al 70% della popolazione mondiale avrebbe potuto essere infettata, inclusi tutti gli asintomatici.

Persone troppo ottimiste

“Questi dati suggeriscono che la maggior parte delle persone in Europa hanno mostrato un ottimismo irrealistico”, ha sottolineato l’esperta. “Inoltre spesso c’è la percezione che gli altri abbiano un rischio maggiore rispetto a noi. Questo potrebbe anche in parte essere dovuto al campione di persone che ha partecipato al questionario, solitamente giovani adulti che non hanno patologie importanti”. E analizzare e studiare ancora di più i nostri comportamenti potrà essere molto utile.

Se il comportamento cambia la salute L’indagine, coordinata dall’Inserm – l’equivalente francese del nostro Istituto Superiore di Sanità – nasce dall’esigenza di comprendere cosa abbiamo pensato e come abbiamo reagito di fronte a un’emergenza sanitaria quale quella del nuovo coronavirus. Conoscere e analizzare le nostre percezioni e le reazioni è essenziale, come sottolineano gli autori, dato che sono proprio i comportamenti umani a fare la differenza per riuscire a contenere il contagio, come ha più volte sottolineato anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Stiamo inoltre analizzando i dati relativi alle azioni e a se e come stavano cambiando le nostre abitudini già prima che scoppiasse l’epidemia in Italia”, ha aggiunto Paolotti. “Ripeteremo la stessa analisi e abbiamo già proposto un nuovo questionario su Influweb, il 12 marzo, per capire cosa sta accadendo ora. Lo terremo aperto per circa una settimana e invitiamo chiunque sia interessato e abbia voglia a rispondere alle domande”. Questi dati potranno essere molto utili, spiega l’autrice, anche per modelli epidemiologici futuri che tengano conto del fattore umano, di quanto i nostri comportamenti pesano sulla gestione di un’epidemia.