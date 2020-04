Per superare l’emergenza coronavirus bisogna guardare alla fase successiva la crisi e per farlo è indispensabile mettere al centro di questa programmazione bambini e ragazzi. Lo chiedono con un documento Chiara saraceno, Alessandro Rosina ed Emmanuele Pavolini, coordinatori di “Alleanza per l’Infanzia”, rete che unisce organizzazioni e associazioni che si impegnano nella promozione e tutela dei diritti dei bambini e ragazzi e dei loro genitori. Per farlo, è il fulcro dell’iniziativa, servono risorse economiche mirate e progetti di ampio respiro.

“In Italia vivono circa 6 milioni di famiglie con figli under 18 e 10 milioni di bambini ed adolescenti. Circa un quarto delle famiglie italiane ha minori in casa e una persona su sei nella popolazione è minorenne. Si tratta delle famiglie e i soggetti più colpiti dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, nell’immediato, ma potenzialmente anche nel medio-lungo periodo. – osserva Alleanza per l’infanzia – Se tutti i genitori stano sperimentando forti difficoltà a fronteggiare contemporaneamente le esigenze del lavoro (anche a distanza) con quelle di cura e di supervisione delle attività di bambini e ragazzi (di studio e altro), per alcune famiglie queste difficoltà si combinano con la povertà economica, pregressa o prodotta dalla crisi sanitaria, o con la presenza di disabilità. Vi è pertanto il rischio concreto che si allarghino ulteriormente le diseguaglianze economiche ed educative (fra i nuclei familiari e fra i bambini e ragazzi), così come il rischio di violenza domestica”.

“Alla luce dell’esperienza di queste settimane – scrivono- la collaborazione tra i diversi ambiti di intervento e tra istituzioni pubbliche e soggetti della società civile e di terzo settore a livello locale nel campo del lavoro con i bambini e ragazzi va sistematizzata in modo organico, favorendo la co-progettazione, destinandovi anche specifiche risorse. In questa logica occorre superare forme di finanziamento basate sulla micro-progettazione, in direzione di dare stabilità a interventi co-progettati ed integrati sul territorio fra i vari attori”.

Nel momento in cui molti bambini e ragazzi perdono il contatto con l’ente formativo primario che è la scuola, “Vanno sostenute e valorizzate le attività di animazione culturale-sociale, promosse dall’associazionismo, rivolte ai minori e agli adolescenti, per evitareche spariscano circoli, laboratori sociali e centri di aggregazione per i giovani che costituiscono indispensabili presidi territoriali”, chiede Alleanza per l’infanzia.

L’associazione elenca poi una serie di proposte immediate e concrete: “L’Alleanza per l’Infanzia chiede che ad ogni livello (nazionale, regionale e locale) venga adottata una doppia logica di intervento, che guardi all’immediato, ma nel contempo si ponga anche obiettivi di medio termine. Essa dovrebbe prevedere un rafforzamento dell’intervento pubblico lungo cinque linee di azione: 1.Il sostegno economico alle famiglie con figli. 2.Il sostegno al sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini dalla nascita ai sei anni. 3.Il sostegno al sistema scolastico, anche in un’ottica di maggiore inclusione e supporto degli studenti appartenenti ai gruppi più vulnerabili. 4.Il rafforzamento del sistema integrato di servizi socio-educativi e socio-assistenziali a livello locale. 5.Il rafforzamento delle misure di conciliazione tra famiglia e lavoro. Nei punti 2 e 3 va data particolare attenzione ai minori con disabilità e BES che hanno dovuto sospendere le attività di sostegno e riabilitative”.

Nello specifico, le proposte di Alleanza per l’infanzia sono pubblicate anche sul sito dell’associazione.