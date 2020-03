L’Italia reclusa contro il coronavirus riscopre il patriottismo, la chitarra e la voglia di cantare. “Alle 18 in punto tutti gli abitanti d’Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra…il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito! Diffondete il più possibile a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire”. È il messaggio che in queste ore sta rimbalzando di chat in chat e attraverso i social con diverse declinazioni locali ma con un unico obiettivo: creare un flash mob musicale per farsi sentire e sentirsi, uniti anche ora che stiamo tutti a distanza, riscoprendoci ‘Fratelli d’Italia’.

