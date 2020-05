Otto positivi al Covid 19 nel Besiktas

– Il calcio turco si prepara a ripartire a giugno (il via alla Superlig è previsto il 12 giugno a porte chiuse, sette giorni più tardi quello della seconda divisione), ma cresce l’allarme sui rischi di contagi nelle squadre. Dopo che i club hanno ripreso gli allenamenti dopo tre mesi di sospensione, nelle ultime ore, infatti, sono emersi due focolai in altrettante società calcistiche: 8 casi di positività al Besiktas, una delle squadre più importanti e titolate del Paese, e undici contagiati dal Covid-19 invece nel Buyuksehir Belediye Erzurumspor, club di serie B.

Il Besiktas ha annunciato stamani che, dopo la seconda tornata di test condotta su atleti, staff tecnico e dipendenti, otto suoi membri sono risultati positivi al coronavirus, senza identificarli né specificare se si tratti di calciatori o altro personale del club di Istanbul. In una nota, il medico sociale Tekin Kerem Ulku precisa che i test sono stati effettuati su tutti i dipendenti della società. Il Besiktas è attualmente al quinto posto in classifica, a nove punti dal leader Trabzonspor.

Focolaio in club di serie B: 11 contagiati e 12 sospetti

Appena qualche ora prima era stata comunicata la scoperta di undici casi di contagiop al Buyuksehir Belediye Erzurumspor, club turco di seconda divisione. E’ stata la stessa società ad annunciare che quattro calciatori, cinque dipendenti, un membro dello staff tecnico e un dirigente sono risultati positivi al Covid-19. Tutti e 11 sono stati portati in ospedale, insieme ad altri 12 sospetti contagiati per un secondo controllo. Secondo l’ultimo bollettino fornito dalle autorità, in Turchia si registrano oltre 143 mila casi e quasi 4 mila vittime.