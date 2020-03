Allarme del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna: deve essere rintracciato quanto prima un camionista respinto stamani al confine sloveno perché alla misurazione della temperatura è risultato avere febbre a 40. Ma ora dell’uomo si sono perse le tracce. Ziberna ha immediatamente chiesto l’intervento del presidente del Consiglio – e dei Ministri dell’Interno e della Salute – al quale ha inviato una lettera.

“Stamane ho appreso di come le autorità slovene, al valico di Sant’Andrea-Vrtojba, abbiano riscontrato un autotrasportatore con 40 gradi di temperatura corporea, gli abbiano impedito l’accesso in Slovenia e l’abbiano rimandato in territorio italiano – si legge nella lettera – Al momento potrebbe esserci una persona malata che transita nel nostro Comune”.

Coronavirus, la pandemia di Covid-19: la situazione

informazioni aggiornate al 19 marzo 2020

L’epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono oltre 30mila, i morti più di tremila. L’emergenza sta mettendo in ginocchio intere regioni, in particolare la Lombardia. L’Italia è il paese più colpito dopo la Cina e anche quello che per primo in Occidente ha messo in campo misure straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di limitare gli spostamenti. Un modello che stanno iniziando a imitare in tutto il mondo.

Ancora si attende l’arrivo del picco, mentre gli scienziati cercano di stimare quando arriverà e le strutture sanitarie combattono ora dopo ora per reggere l’urto dei contagiati.

Contrordine sulla scuola: il 3 aprile non basta, rimarrà ancora chiusa

