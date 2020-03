di Silvia Mancinelli -“Io e mio marito, che ha 71 anni ed è a rischio, siamo positivi al Covid-19. Lo abbiamo scoperto in Svizzera, dove mi trovo per lavoro, e ora siamo bloccati qui con nostro figlio e un suo amico, entrambi minorenni. Lo Stato italiano intervenga, vogliamo tornare a casa”. Il drammatico appello è di Alexandra Battaglia-Mayer, (https://www.youtube.com/watch?v=zcsXYbuILSg&feature=youtu.be) ricoverata in ospedale da questa mattina insieme al marito Roberto Caminiti. I due, docenti di Neuroscienze e di Fisiologia all’università La Sapienza di Roma, si trovano in Svizzera dal 7 marzo scorso, quando sono partiti per partecipare a un congresso medico–scientifico internazionale. Risultati positivi al test per il coronavirus, dopo essersi sentiti improvvisamente male, si sono trovati al centro di una vera e propria odissea e ora, assistiti dal Patto Trasversale per la Scienza e dal loro avvocato Corrado Canafoglia, chiedono di essere rimpatriati.

