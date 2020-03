“Qual è stata la mia colpa? Essere andata a sciare quando non esisteva nessun allarme o contagiato?”. Alba Parietti, con un post su Instagram, risponde così alle critiche di chi l’ha accusata di essere andata a sciare recentemente in Valle d’Aosta. “Vivevo come ogni anno nella mia casa a Courmayeur, zona priva di contagi fino a cinque giorni fa? Quindi il processo lo fate a me? Invece di dirmi che ho dato informazioni corrette, importanti, difficili e mai esagerando, anzi aiutando le persone a capire. Qual è stata la mia colpa? Essere andata a sciare quando non esisteva nessun allarme o contagiato? Ho passato la vita a cercare di avere onestà intellettuale e di mettere il rispetto per la vita altrui al primo posto. Anche le verità che ho detto, mi farete pagare?”, scrive.

