“Nelle prossime verrà resa pubblica una call per tutte le aziende che ritengono di avere dei test che rispondono alle caratteristiche” individuate dal Comitato tecnico scientifico e fornite a commissario Arcuri. Lo ha annunciato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. “La call sarà aperta per 5 giorni, dopodiché un panel identificato dal commissario Arcuri procederà all’identificazione del test che verrà selezionato per la conduzione di questo studio di sieroprevalenza su un campione di 150mila italiani, selezionati in collaborazione con Istat in funzione del genere, di 6 fasce d’età, di rappresentazione regionale e anche profili lavorativi”.

Fonte