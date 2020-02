In questa 25esima giornata di Serie A sono state rinviate 4 partite a causa dell’emergenza per il Coronavirus che sta colpendo in particolare Lombardia, Veneto e Piemonte. Sta prendendo forza l’ipotesi, al vaglio in queste ore del Governo in accordo con il Ministero dello Sport, Lega Serie A e Figc, di giocare alcune partite a porte chiuse nei prossimi giorni, una misura che sarebbe valida per il recupero degli incontri di questo turno ma anche, qualora l’emergenza continuasse, per la prossima giornata di Serie A nelle città dove è maggiore il rischio e quindi anche Torino dove è previsto per domenica primo marzo all’Allianz Stadium il big match Juventus-Inter.

