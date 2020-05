Prima di tutto ‘un’avvertenza’: “Questo non è un libro su Covid, non è nato sull’onda degli instant book sul virus, ma tanto tempo fa e ci ho messo un anno e mezzo a scriverlo. Però Covid è nello stesso tempo assente e presente fra queste righe. Ci ricorda la rilevanza di un messaggio: e cioè che l’infiammazione”, quel fuoco dentro, è come un filo rosso e “attraversa malattie che apparentemente non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra. Questo Covid-19 ce lo sta confermando in tutta la sua drammaticità”. L’immunologo Alberto Mantovani l’ha studiata una vita quella ‘fiamma’. E da domani, martedì 12 maggio, sarà nelle librerie con un libro che si intitola proprio ‘Il fuoco interiore’, edito da Mondadori.

Fonte