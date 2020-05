Arriva da Abet Laminati un nuovo sistema integrato – composto da pannelli e tecnologia – di contrasto alla pandemia di Covid19. Si chiama Igea, lo firmano i designer Giulio Iacchetti e Matteo Ragni e consiste in due sistemi alternativi che, integrando la tecnologia nei pannelli in laminato, settore in cui Abet è leader dal 1957, permettono di rilevare la temperatura corporea e di sanificare gli spazi di passaggio di viaggiatori, lavoratori e, in genere, delle persone in transito da e verso qualsiasi spazio pubblico o privato. Il progetto, che prende il nome della divinità della salute nella mitologia greca e romana, si articola in due sistemi.

Fonte