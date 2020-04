“Oggi registriamo un dato di 85 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5%”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Aumentano i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi – sottolinea – 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Entro maggio saranno selezionati i primi volontari per la sperimentazione del nuovo vaccino per il covid-19 e Roma e l’Istituto Spallanzani sono in prima linea in questo progetto di ricerca. E’ una sfida molto ambiziosa, ma siamo pronti e siamo l’unica Regione ad aver investito sulla sperimentazione per il vaccino”.

