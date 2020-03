”Da oggi fino al 3 aprile la sosta sulle ‘strisce blu’ sarà gratuita su tutto il territorio di Roma. Un provvedimento necessario, perché dobbiamo garantire il massimo supporto a chi in questi giorni è costretto a muoversi con l’auto per raggiungere il proprio posto di lavoro o per necessità”. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. ”Abbiamo preso questa decisione tenendo conto anche dello stop del trasporto pubblico locale alle 21. Sono misure straordinarie che servono a favorire i romani che ogni giorno devono spostarsi per garantire servizi essenziali alla comunità.Abbiamo anche deciso che, sempre fino al 3 aprile prossimo, le Zone a traffico limitato (Ztl) del Centro storico, del Tridente e di Trastevere saranno accessibili sia di giorno che in orario notturno”.

