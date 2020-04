Entrata a scaglioni in ville e parchi e capienza massima di persone limitata per i mezzi pubblici. Il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, in un’intervista a ‘Il Foglio’, prova a immaginare come sarà la ‘Fase 2’ dell’emergenza coronavirus nella Capitale. “Una prospettiva di riapertura potrà e dovrà venire solo dal via libera del governo e dalle autorità scientifiche, che ci diranno quando aprire e che cosa aprire. Per ora è ancora troppo presto per poter avere un’immagine nitida di come sarà la Fase 2 a Roma. Ma chiaramente stiamo lavorando per farci trovare pronti nel mettere in atto una riapertura controllata e sicura, quando sarà il momento”.

