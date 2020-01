Sono state attivate dalle Aziende sanitarie di Parma tutte le procedure previste per un presunto caso di nuovo coronavirus su una donna italiana, residente nel parmense, in ritorno da Wuhan che ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie.

Il caso – scrivono le aziende sanitarie di Parma – è solo sospetto. La signora in buone condizione di salute è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Maggiore di Parma.

Come previsto in questi casi e in via del tutto precauzionale Azienda ospedaliero-universitaria e Azienda Usl di Parma hanno adottato tutte le misure stabilite dal Ministero della salute e dalle Autorità sanitarie regionali.

Allarme quasi del tutto rientrato a Bari per una donna affetta da una patologia respiratoria che aveva fatto temere il contagio da coronavirus.