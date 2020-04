Coronavirus, a Parma la raccolta alimentare per chi ha bisogno si fa in edicola

“Questo maledetto virus non ci fermerà e non ferma la solidarietà”. Si avvicina la Pasqua, un appuntamento segnato dall’epidemia. Saremo lontani da parenti e amici.

E rappresentano una risposta al momento difficile le tante iniziative solidali che fioriscono. Una è nata anche nel quartiere San Leonardo a Parma.

Un’iniziativa spontanea di raccolta alimentare per le persone in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Spiega il promotore Matteo Cavalca: “Abbiamo allestito un banchetto per la raccolta alimentare presso l’edicola Al Giornalar di via Trieste, 106” uno dei punti di riferimento del quartiere. “I cittadini che passeranno per acquistare i quotidiani potranno lasciare qualsiasi bene alimentare per chi in questo momento è più in difficoltà”.

“Chi può ne metta, chi non può ne prenda” è la filosofia che regola la lodevole idea.

“La cosa più bella è l’aiuto reciproco. Nel nostro piccolo cerchiamo di darci da fare. Funziona un po’ come un self-service: chi ha disponibilità di poter donare lo può fare e chi ha bisogno può prendere qualcosa”.

L’iniziativa parte ufficialmente domani, domenica 5 aprile, ma questa mattina il titolare dell’edicola, Gianpaolo Corradi, ha già predisposto una scatola per la raccolta sul banchetto fuori dal negozio.

“Le persone – racconta – appena hanno letto il cartello hanno iniziato ad arrivare e portare delle cose. Quindi direi che siamo partiti con il piede giusto”.

Pasta, latte, panificati, sughi e lattine di legumi hanno già riempito il cartone e il cuore dei cittadini.





