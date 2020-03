Aveva 32 anni e nei messaggi che si stanno moltiplicando sui social network viene ricordato come “un ragazzo meraviglioso e pieno di passione, che amava il suo lavoro e le persone”: Fabrizio Marchetti, barista di Nova Milanese (in Brianza) è una delle più giovani vittime del coronavirus. Qualche mese fa era stato in viaggio a Cuba, dove aveva contratto un’infezione che ne aveva indebolito le difese immunitarie. All’inizio di marzo ha iniziato ad accusare sintomi influenzali, a cominciare dalla febbre alta. Poi il ricovero in ospedale, dove le sue condizioni si sono progressivamente aggravate.

“Era il proprietario del bellissimo Mada Coffee & Bakery di Seveso – ha scritto su Facebook una cliente – Aveva sempre un sorriso per tutti e per mesi ha allietato le mie mattinate e i pomeriggi del sabato col mio ragazzo”. Stando dietro al bancone di vari locali della zona, nel corso degli anni Fabrizio era diventato un volto familiare e un amico per tante persone, giovani e non solo. “Ascoltava tutti e si raccontava” ricorda con affetto qualcuno, mentre altri sottolineano che “sapeva proprio come farsi voler bene, il tempo volava e poi lui si ritrovava a fine giornata a regalarci le brioche solo per ringraziarci della compagnia. Un’anima bella e rara”.

Un’amica di famiglia ha spiegato attraverso i social che “Fabrizio verrà cremato, ma i suoi familiari ci tengono a dargli il funerale che merita non appena sarà finita quest’emergenza. Verrà celebrato a Nova Milanese”. Intanto, nell’attesa di potersi riunire per salutarlo insieme un’ultima volta, amici e conoscenti stanno affidando il loro dolore al web. “Ti ricorderemo sempre sorridente” si legge nel post pubblicato sulla pagina dell’accademia di arti marziali che il giovane frequentava, mentre le tante foto condivise sono accompagnate da messaggi colmi di rimpianto: “Eri sempre pieno di idee e voglia di fare, non ti fermavi mai. È stato un onore averti conosciuto e aver condiviso parte della vita con te”, ma anche “Educato, gentile, buono come il pane, generoso e incredibilmente dolce. Fabrizio rispecchiava quella generazione di ragazzi in gamba e con la testa sulle spalle. Aveva sogni infiniti che concretizzava poco per volta. Mi mancherà vederlo appassionarsi per ogni cosa” e tantissimi “ti voglio bene”. E c’è anche chi si sta attivando per “far arrivare un pensiero alla sua mamma” ed esprimere così almeno virtualmente la propria vicinanza alla famiglia.

Coronavirus: aggiornamenti e ultime notizie Coronavirus, la pandemia di Covid-19: la situazione informazioni aggiornate al 18 marzo 2020

L'epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono oltre 30mila e stanno mettendo in ginocchio le zone più colpite. L'Italia è il paese più colpito dopo la Cina e anche quello che per primo in Occidente ha messo in campo misure straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di limitare gli spostamenti. Un modello che stanno iniziando a imitare in tutto il mondo.







