“tutta Italia la zona protetta”.

Dalla zona collinare a Fuorigrotta in molti si sono messi in fila per fare la spesa. A corso Europa sono stati visti anche alcuni giocatori del Napoli spingere i carrelli per rifornirsi. In viale Morghen una lunghissima fila di persone attende di entrare nel supermercato che è aperto 24 ore al giorno.