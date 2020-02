di Federica MochiLe mascherine? In molte farmacie di Milano stanno già andando a ruba. Finite, sold out. Soprattutto nelle ultime ore, con l’emergenza sanitaria del Coronavirus deflagrata in tutta la Lombardia e in Veneto. E quelle che si trovano sono vendute a prezzi esorbitanti. Una farmacia della zona Corvetto, Milano sud, ha esaurito da stamattina tutte le mascherine vendute singolarmente. “Siamo stati presi d’assalto, riceviamo richieste continuamente – spiega una dottoressa all’Adnkronos -. Le abbiamo ordinate e dovrebbero arrivare nei prossimi giorni ma molti hanno finito gli stock, riprovi domani”.

